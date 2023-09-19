Делом с раненой в ДТП с троллейбусом девочкой занялись следователи

Обстоятельства аварии на улице Онежской флотилии в Петрозаводске изучают следователи. Они отреагировали на сообщения в прессе о ДТП с троллейбусом, рассказали в СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент случился 17 сентября, водитель общественного транспорта пытался избежать лобового столкновения, но не смог. Несовершеннолетняя попала в больницу с травмами.

Следствие установит степень и тяжесть причиненного ее здоровью вреда, сейчас опрашивают свидетелей. Возможно, возбудят уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении ПДД. // фото: Юлия Кузьмина / «ДТП Петрозаводска и Карелии»