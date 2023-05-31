Сирень за постаментом идеологам коммунизма признается в любви

Цветение сирени очень не долгое – с конца мая до середины июня. А в Карелии и того короче. Конечно, устроители постамента продумали, какой цвет установить за памятником идеологам марксизма.

Каждую весну скромный кустарник будет напоминать о вечности коммунистических идей. И можно улыбаться на посланный в 1960 году месседж, но он работает. А установили памятник по случаю 40-летия Карельской Трудовой Коммуны. Скульптор Е. И. Белостоцкий.

Фигуры вождей, привычно стоящих в помпезных позах, в нашем провинциальном Петрозаводске расслабленно уселись, и есть ощущение, что говорят они не о политэкономии, а о нашем красивом городе и о скромном проспекте Маркса, спускающемся к набережной Онего. (Видео)