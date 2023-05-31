31 мая 2023, 20:54
Финское название остановки поездов в Карелии поменяли на русское
С железнодорожной платформы в Сортавальском районе исчезнет надпись «Алуслампи»
Железнодорожную остановку «Алуслампи» в Сортавальском районе переименовали. Теперь это «Черные камни», сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании РЖД.
- В ближайшее время будут завершены работы по внесению изменений в информационные сообщения для пассажиров и навигационную систему остановочного пункта,
- уточнили в РЖД.
Пассажиры, которые купили билеты до переименования, смогут их использовать. // фото: ppk-piter.ru