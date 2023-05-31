Финское название остановки поездов в Карелии поменяли на русское

Железнодорожную остановку «Алуслампи» в Сортавальском районе переименовали. Теперь это «Черные камни», сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании РЖД.

- В ближайшее время будут завершены работы по внесению изменений в информационные сообщения для пассажиров и навигационную систему остановочного пункта,

- уточнили в РЖД.

Пассажиры, которые купили билеты до переименования, смогут их использовать. // фото: ppk-piter.ru