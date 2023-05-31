В школу № 11 Петрозаводска ищут директора

Директора средней общеобразовательной школы № 11 ищут в Петрозаводске. Администрация карельской столицы объявила конкурс на замещение этой вакансии.

Кандидаты могут подавать документы на участие до 15:00 30 июня с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет № 426.

Подробную информацию об этой вакансии, требованиях к соискателям, необходимых документах можно найти в разделе управления образования на сайте администрации Петрозаводска. // фото: www.freepik.com