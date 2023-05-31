Петрозаводчане стали чаще выбрасывать домашних собак на улицу

Текст, фото: Елена Малишевская

Последние несколько месяцев сотрудники Первого общественного приюта наблюдают тревожное явление в Петрозаводске: увеличивается количество домашних собак, выброшенных на улицу, причем как взрослых, так и щенков. Зоозащитники бьют тревогу – одним им не справиться. Нужен целый ряд мер, в том числе и на законодательном уровне, уверен руководитель приюта Владимир Рыбалко.

Три коробки со щенками доставлены в приют только за последние два месяца. Они найдены в районе локомотивного депо, на улице Ровио и на Древлянке. Все щенки – домашние. В одной из коробок было сразу пять полукровок. Владимир Рыбалко - биолог по образованию, он уверяет, что один из родителей этих щенков точно породистый.

«Со щенками просто беда. Видимо, люди не справляются с контролем размножения своих животных. Эти щенки становятся ненужными, хозяева их просто подбрасывают в разных частях города. Возможно, это связано с тем, что люди не понимают, зачем стерилизовать своих собак. Или пытаются их разводить, а потом продавать, но это не получается. Или просто не хватает денег на стерилизацию. Все эти щенки падают тяжким бременем на зоозащитные сообщества Петрозаводска».

Первый петрозаводский приют сейчас переполнен: около 150 собак и около 70 кошек, это уже на пределе возможностей. Практически все помещения заполнены животными, включая новые вольеры, построенные при помощи фонда «Наша Карелия».

Зоозащитники с трудом справляются с новыми «поступлениями» выброшенных животных. Конечно, нужна стерилизация собак, чтобы не было таких коробок с подкидышами.

С помощью гранта приют стерилизовал около пяти тысяч собак. Сейчас, к сожалению, деньги гранта закончились. Но сотрудники приюта готовы вложить свои деньги, дать их малоимущим людям, только бы не плодить никому не нужных щенков.

«Мы понимаем, что для многих людей стерилизация животных стала дорогой – в частных ветлечебницах эта услуга стоит уже около десяти тысяч рублей. Владельцы собак могут обратиться к нам, и мы поможем устроить льготную стерилизацию, вообще помочь с этой процедурой, в том числе и с доставкой»,

- говорит Владимир Рыбалко.

Часто животные остаются на улице после расселения домов – аварийных, ветхих. Люди уезжают в новые квартиры, а собак с собой не берут. У Первого петрозаводского приюта есть ряд предложений, как попытаться исправить сложную ситуацию с брошенными животными. Зоозащитники хотят, чтобы и городские, и республиканские власти присоединились к этой деятельности. Есть хороший пример Мурманской области: там в бюджет заложены деньги, позволяющие получить квоту и провести стерилизацию домашних собак в государственных ветклиниках бесплатно. Владимир Рыбалко ждет изменений в законодательстве, как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Считаем, что нужно наказание за выбрасывание собак. Нужны регистрация и чипирование домашних животных: тогда можно будет отследить, чья это собака, если она на самовыгуле, выброшена или потеряна. Ну и, конечно, нужны действенные механизмы, чтобы законы после их принятия работали».

За время деятельности Владимира Рыбалко ни одного человека не удалось привлечь к ответственности за жестокое отношение к животному. А сейчас нет даже штрафов за самовыгул или выбрасывание собак.

«Большой вопрос: как отследить, вычислить хозяина, чтобы его наказать? Вот вы видели щенков, которых выбросили в коробке, на ней не написано, кто это сделал. Все меры должны действовать в комплексе. Только большая программа, по которой будут действовать и зоозащитники, и представители власти, может дать результаты».

В этом году стали чаще выкидывать животных на улицу и реже забирать их из приюта. Сложнее стало собирать и благотворительные пожертвования. Возможно потому, что сами люди стали жить хуже, не до благотворительности.

«Петрозаводчане привыкли, что есть приюты, которые отчитываются о своих успехах – вот, про них пишут, по телевизору показывают. Люди не догадываются, как тяжело все это дается. Иногда привозят собаку: «Возьмите, у ребенка аллергия», а мы отвечаем: «У нас нет мест». Они удивляются – ну вы же приют! Люди не понимают, что возможности приютов ограниченны».

Путем механического накопления животных в приютах глобально проблему не решить. Нужны мощные профилактические меры, нужна комплексная программа, считает Владимир Рыбалко. Сейчас силы не равны: 220 животных только в одном приюте, 10-15 волонтеров, которые регулярно этому приюту помогают, а сколько безжалостных хозяев, выбросивших своих собак и кошек - кто ж их сосчитает!

Приют не сможет забрать всех животных, которые стали не нужны своим хозяевам. И из приюта даже маленьких кошечек и собачек далеко не всех разбирают. Часто бывало, что щенки не пристраивались. Так и живут до старости в клетке. И умирают в клетке. Слава богу, что не от холода или голода. Но лучше бы все-таки дома.