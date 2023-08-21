21 августа 2023, 21:29
Синоптики рассказали, когда жители Карелии ощутят «дыхание осени»
В карельском гидрометцентре дали прогноз погоды на последнюю декаду уходящего лета
Прохладную и неустойчивую погоду обещают в Карелии на этой неделе. Первое «дыхание осени» принесут воздушные массы с районов Баренцева моря, рассказали в региональном гидрометцентре. Преобладать будет ветер северных направлений.
В ночные часы будет преобладать температура +4, +9, в низинах при выхолаживании может опускаться до +1. В южных районах днем столбик термометра не будет превышать +15, +18, на севере ожидается +11, +15 градусов.
Местами днем могут идти кратковременные дожди. Наиболее существенные дожди в последние дни августа принесет циклон с юга. // фото «Петрозаводск говорит»