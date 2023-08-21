Небольшие дожди ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 22 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, местами +1, +3°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»