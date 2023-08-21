21 августа 2023, 06:30
Рабочая неделя в Карелии начнется с комфортной погоды
Осадков в понедельник в республике синоптики не ждут
Сегодня, 21 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха +16, +21°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +17, преимущественно ясно.
В Сортавале до +22, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»