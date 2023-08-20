Ночью в Карелии похолодает практически до нуля

Завтра, 21 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами до +1°С, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +17, преимущественно ясно.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»