Синоптики прогнозируют нежаркую погоду в ближайшие дни в Карелии

Жара покинула Карелию. Северное лето возвращается в привычное русло – умеренно теплое и неустойчивое, рассказали в паблике «Карельский ГидроМет».

В выходные дни и в начале недели в большинстве районов республики ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, а при грозах усиления ветра.

При этом, по прогнозу синоптиков, станет еще чуть заметно прохладнее. По ночам температура будет опускаться до +8,+13, а днем воздух будет нагреваться до +17,+22.

По предварительным прогнозам, погода останется нежаркой как минимум до окончания второй декады июля. (фото «Петрозаводск говорит»)