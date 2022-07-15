Порцию дождя обещают жителям Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +18, +20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

16 июля в Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, ночью по северным районам дожди, местами сильные, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами при грозе порывистый, сильный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +17, +22.

По данным федеральной метеослужбы, в субботу в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви ночью +10, днем +20;

В Кондопоге ночью +12, днем +21;

В Олонце ночью +9, днем +19;

В Пудоже ночью +9, днем +20;

В Сегеже ночью +11, днем +21;

В Сортавале ночью +11, днем +19. (фото unsplash.com, Duck Man)