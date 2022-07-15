Грозу, дожди и до плюс 24 градусов тепла обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, утром и днем кратковременные дожди, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +19, +21.

В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные, местами гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19, +24.

По информации федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Олонце, Кондопоге, Суоярви днем +20;

В Пудоже днем +19;

В Сегеже, Сортавале днем +21. (фото unsplash.com, Nixx Studio)