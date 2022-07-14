МЧС предупредило жителей Карелии о непогоде в пятницу и субботу

Региональное МЧС предупредило жителей и гостей Карелии о непогоде в ближайшие дни. Ухудшение погоды прогнозируется 15 и 16 июля.

В эти дни в республике ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. При грозах ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в пятницу под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск. (фото unsplash.com, Johannes Plenio)