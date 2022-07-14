Жара спала, в Карелии установится комфортная погода

В пятницу в Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а вот утром и днем обещают кратковременные дожди. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +19, +21, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Прогнозируют кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные, местами гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +19, +24.

По информации федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +20;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске, Олонце ночью +11, днем +20;

В Пудоже ночью +11, днем +19;

В Сегеже, Сортавале ночью +12, днем +21;

В Суоярви ночью +10, днем +20. (фото unsplash.com, Aaron Burden)