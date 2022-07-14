14 июля 2022, 07:00
В Карелии сегодня тепло, возможен дождь
Петрозаводчане также могут захватить с собой зонт
14 июля в Петрозаводске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в республиканском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Кондопоге +24;
В Медвежьегорске +25;
В Пудоже, Сегеже +26;
В Сортавале, Суоярви +23. (фото unsplash.com, Anna Tsareva)