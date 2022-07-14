14 июля 2022, 07:00
Погода

В Карелии сегодня тепло, возможен дождь

Петрозаводчане также могут захватить с собой зонт

14 июля в Петрозаводске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в республиканском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Кондопоге +24;

В Медвежьегорске +25;

В Пудоже, Сегеже +26;

В Сортавале, Суоярви +23. (фото unsplash.com, Anna Tsareva)

 

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Гидрометцентр