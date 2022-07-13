До 26 градусов тепла и кратковременный дождь обещают жителям Карелии

В четверг в Петрозаводске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +22, +24, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью, Олонце +13, днем +24;

В Кондопоге ночью +15, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +25;

В Пудоже ночью +12, днем +26;

В Сегеже ночью +14, днем +26;

В Сортавале ночью +13, днем +23;

В Суоярви ночью +13, днем +23. (фото unsplash.com, Rodion Kutsaev)