Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии

Очередное предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении выпустили карельские синоптики. Мощные осадки ожидаются в пятницу, 4 августа. Об этом информирует паблик городской ЕДДС.

Местами, ночью преимущественно по западным, днем по восточным районам Карелии прогнозируют ливни и грозы.

Во власти стихии может оказаться и Петрозаводск. О непогоде предупреждали и накануне, но в четверг дождя в карельской столице пока не было. В погодном паблике отмечают, что мощные грозы проходят в стороне от города – гремит у Суоярви и Муезерского района, на Сямозере. Вероятно, грозовой фронт подкрадется к карельской столице поздним вечером.