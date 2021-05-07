Синоптики пообещали россиянам «красную жару»

В период с мая по июль россиянам пообещали «красную жару». Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, который сослался на данные Всемирной метеорологической организации, пишет РИА Новости.

Режим «красной жары» означает, что в этот период средние температуры воздуха будут выше обычных с вероятностью 70 процентов.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70 процентов того, что буде класс выше нормы», - пояснил синоптик.

Вильфанд также обратил внимание на «белые пятна» на карте ВМО, что означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле. Фото newizv.ru