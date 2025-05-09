Синоптики пообещали одним регионам заморозки, другим - жару

До 11 мая в регионах центральной России прогнозируют заморозки. Особенно сильные заморозки ударят в Калининградской области – там столбик термометра может опуститься до минус 5. Такое предупреждение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

Холодно будет также в Приволжском федеральном округе, 9-10 мая в Кировской и Нижегородской областях и с 9 по 11 мая в Мордовии температура может опуститься до минус 3 градусов.

Сильная жара в это время установится в азиатской части России. В ряде регионов воздух прогреется даже до 30 и 33 градусов тепла.

Судя по прогнозу гидрометцентра Карелии, в ближайшие дни по ночам температура тоже может сильно опускаться. © «Петрозаводск говорит»