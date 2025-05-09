До 13 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 9 мая, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +5, +10, по южным районам местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +7, малооблачно.

В Сортавале до +10, малооблачно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»