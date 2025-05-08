08 мая 2025, 16:04
Приятную погоду обещают синоптики в Карелии в День Победы
До 13 градусов тепла ожидается в республике 9 мая
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 9 мая, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +5, +10, по южным районам местами до +13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, облачно, небольшой снег с дождем.
В Сегеже до +7, малооблачно.
В Сортавале до +10, малооблачно.
Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»