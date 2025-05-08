Снег вероятен и сегодня в Карелии

Сегодня, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +5, +10°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +5, облачно, небольшой мокрый снег.

В Сегеже до +6, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +8, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»