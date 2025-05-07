07 мая 2025, 16:21
До 10 градусов тепла обещают синоптики 8 мая в Карелии
Мокрый снег ожидается в республике в четверг
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +5, +10°С.
По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +5, облачно, небольшой мокрый снег.
В Сегеже до +6, облачно, небольшой дождь.
В Сортавале до +8, облачно.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»