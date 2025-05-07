07 мая 2025, 06:30
Снегопады пройдут сегодня на юге Карелии
До 9 градусов тепла обещают синоптики в республике 7 мая
Фото: unsplash.com / Hide Obara
Сегодня, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +2, пасмурно.
В Сегеже до +5, пасмурно.
В Сортавале до +6, пасмурно, снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»