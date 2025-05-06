Неприятная погода ждет в среду жителей Карелии

Завтра, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+2, пасмурно.

В Сегеже до +5, пасмурно.

В Сортавале до +6, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»