06 мая 2025, 16:19
Неприятная погода ждет в среду жителей Карелии
Мокрый снег с дождем придут на юг республики 7 мая
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +4, +9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+2, пасмурно.
В Сегеже до +5, пасмурно.
В Сортавале до +6, пасмурно, снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»