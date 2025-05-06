06 мая 2025, 10:18
Снегопад снова накроет Петрозаводск
Мокрый снег придет в столицу Карелии 7 мая
Фото: freepik.com / Wirestock
Завтра, 7 мая, погода в Петрозаводске испортится. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, в среду циклон принесет в столицу республики осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорее всего, снег пойдет в утренние часы, при этом температура воздуха будет держаться на отметке около нуля градусов.
При этом в дневное время воздух в Петрозаводске прогреется примерно до плюс пяти градусов. © «Петрозаводск говорит»