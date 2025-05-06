Снегопад снова накроет Петрозаводск

Завтра, 7 мая, погода в Петрозаводске испортится. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, в среду циклон принесет в столицу республики осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорее всего, снег пойдет в утренние часы, при этом температура воздуха будет держаться на отметке около нуля градусов.

При этом в дневное время воздух в Петрозаводске прогреется примерно до плюс пяти градусов. © «Петрозаводск говорит»