Синоптики не ждут сильных осадков сегодня в Карелии

Сегодня, 7 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, +5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0+3, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале +1+4, пасмурно, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»