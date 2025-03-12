Силовики задержали ректора филиала РАНХиГС в российском регионе

Директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александра Парамонова задержали по подозрению во взятке. В коррупции подозревают и его подчиненных. Силовики провели обыски на работе и в квартирах двух подозреваемых.

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере. Фигуранты задержаны.



Деньги, как предполагают следователи, Парамонов с подчиненными брали с 2019 года за незаконное оформление документов о поступлении в учебные заведения, хорошие оценки студентам, которые не приходили на учебу, и выдачу дипломов без фактического прохождения обучения.

Один из студентов заплатил более миллиона рублей за диплом, при этом зачеты и экзамены он не сдавал. Обстоятельства преступления еще устанавливают, как и других подельников.