Сильный ветер и метель накроют часть Карелии

Метели и сильный ветер придут 15 декабря на юг Карелии. О неблагоприятном метеорологическом явлении предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

Юго-западный ветер усилится в четверг уже в период с 5 до 8 часов утра. Порывы достигнут 15 м/с, а на открытых водоемах ожидается до 23 м/с.

Будет метель, ночью и утром в юго-западных районах местами ожидается сильный снег. Под действие этого неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: freepik.com