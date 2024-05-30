Сильный пожар вспыхнул на юге Карелии

Ранним утром 29 мая на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Уукса горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из города Питкяранта и поселка Салми. Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то кровля строения была объята огнем.

Девятерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем.

В результате ЧП в пустующем здании огнем была повреждена кровля, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ripato