30 мая 2024, 07:45
Сильный пожар вспыхнул на юге Карелии
В деревне Уукса полыхало заброшенное здание
Ранним утром 29 мая на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Уукса горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
По тревоге на место происшествия выехали пожарные из города Питкяранта и поселка Салми. Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то кровля строения была объята огнем.
Девятерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем.
В результате ЧП в пустующем здании огнем была повреждена кровля, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.
По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ripato