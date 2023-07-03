Сильный пожар вспыхнул на пилораме в Карелии

Пожарные в Олонецком районе 2 июля ранним утром выехали в деревню Верховье. Там загорелась пилорама, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы в 05:27, на место выехали отряды из двух пожарных частей в составе девяти человек на двух автоцистернах.

Выяснилось, что вспыхнул мусор, огонь бушевал на территории пилорамы, его потушили. Погибших и пострадавших нет. // фото, видео: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВКонтакте