Сильный пожар едва не уничтожил храм в Карелии

Сегодня в 5 утра в поселке Чупа вспыхнул серьезный пожар. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Пожар возник на территории пилорамы, огонь перекинулся на кучи горбыля и опилок, а затем - на здание храма, расположенного рядом. Для ликвидации были задействованы 5 единиц техники и 15 сотрудников. На тушение пожара, разборку и проливку конструкций в общей сложности потребовалось 7 часов.

В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Здание храма удалось отстоять, но оно получило повреждения. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz