Молодой житель Карелии осужден за хранение пороха

В Беломорске осужден 29-летний местный житель. Его обвиняли в незаконном хранении пороха, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в 2012 году после смерти отца молодой человек обнаружил в его доме почти 3 килограмма пороха. Он не сдал взрывчатое вещество в установленном порядке, а продолжил хранить его до того, как порох нашли полицейские в 2022 году.

Свою вину житель Карелии признал. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и штраф в пять тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson