Житель Сортавлы пойдет под суд за порнографию

Суд признал доказательства, собранные следователями из Сортавальского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия, достаточными для вынесения приговора 34-летнему мужчине.

Следствие выяснило, что в марте 2021 год злоумышленник распространял через Интернет фото порнографического характера несовершнолетней девочке, сопровождая материалы эротическими смс. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Карелия.

Преступление было раскрыто благодаря совместным действиям сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Карелия. В процессе интервью на этапе предварительного расследования подозреваемый признал свою вину.

Суд признал подсудимого виновным по статье ч. 2 ст. 242 УК РФ (незаконное производство и распространение порнографического материала среди несовершеннолетних).