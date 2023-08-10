10 августа 2023, 16:07
В квартиру жительницы Петрозаводска забрался пьяный мужчина
Петрозаводчанин предстанет перед судом за незаконное проникновение в жилище
В Петрозаводске перед судом предстанет 43-летний мужчина. Его обвиняют в незаконном проникновении в чужое жилище, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в июне этого года горожанин, будучи пьяным, захотел увидеться с бывшей сожительницей. Он забрался в квартиру женщины через окно, разбив предварительно стекло. Хозяйка жилья проснулась и вызвала полицию.
Мужчине грозят обязательные работы или арест на срок до трех месяцев. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch