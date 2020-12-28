Сильных морозов в Карелии во вторник не ожидается

Завтра, 29 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, на юго-западе мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -7, -12°С, по восточной половине при прояснениях до -16°С, днем -4, -9°С, на юго-западе 0, -5°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-8, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -6-9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -1-3, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото indeksonline.net