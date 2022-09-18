18 сентября 2022, 10:00
Погода

Сильные дожди пройдут в Петрозаводске в понедельник

Из-за циклона «Рейли» в городе может выпасть половина месячной нормы сентября

Половина месячной нормы осадков может выпасть в столице Карелии в понедельник. Обильные дожди прогнозируют в Петрозаводске в связи с приходом очередного циклона «Рейли», на этот раз, средиземноморского.

19 сентября в городе выпадет по разным данным от 20 до 30 мм осадков, прогнозируют в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии».

Днем усилится северо-восточный ветер до 6-11 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах +10 градусов. (фото unsplash.com, Luke Southern)

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