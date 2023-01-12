Сильнее всего в Карелии выросли цены на огурцы и помидоры

Специалисты Карелиястата продолжают следить за ценами в магазинах региона. За новогодние праздники, с 1 по 9 января, заметнее всего выросли цены на овощи. Например, на 32% подорожали огурцы, на 29,3% помидоры. Также подорожали репчатый лук (10,2%), морковь (8,3%), свекла (8%), на 4% подешевела капуста.

Подешевела курица, овощные консервы для детей, сахарный песок, свинина, варена колбаса, сметана, гречка, сосиски и сардельки. А вот мясные консервы для детей наоборот подорожали (3,1%), также выросло в цене сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса.

«Из наблюдаемых видов непродовольственных товаров кроссовые туфли для детей стали дешевле на 4,6%, телевизор – 4,4%, электропылесос напольный – на 2,7%. Вместе с тем шампунь подорожал на 2,7%»,

- отмечают специалисты.

Подорожали некоторые медикаменты (валидол, корвалол, эргоферон и левомеколь), подешевел нимесулид. Дизель вырос в цене на 0,5%. // фото «Петрозаводск говорит»