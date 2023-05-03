Сигарета в кровати могла стать последней для пенсионера

В 16-этажном жилом доме на улице Балтийская в столице Карелии случился пожар. Сигнал о ЧП поступил спасателям 2 мая в 14:07.

Пожарные установили, что горели постельные принадлежности в квартире на третьем этаже. Профессионалам хватило всего пары минут, чтобы справиться с возгоранием.

В ходе предварительного расследования было установлено, что хозяин квартиры, 1962 года рождения, уснул в кровати с непотушенной сигаретой. В результате загорелся матрас. Пенсионер чудом не погиб.

Мужчина проснулся и выкинул горящий матрас в окно, а горящие постельные принадлежности потушили пожарные. Проводится проверка. // фото unsplash.com