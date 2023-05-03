03 мая 2023, 08:13
Сигарета в кровати могла стать последней для пенсионера
Пенсионер проснулся и выбросил горящий матрас из окна дома на Кукковке
В 16-этажном жилом доме на улице Балтийская в столице Карелии случился пожар. Сигнал о ЧП поступил спасателям 2 мая в 14:07.
Пожарные установили, что горели постельные принадлежности в квартире на третьем этаже. Профессионалам хватило всего пары минут, чтобы справиться с возгоранием.
В ходе предварительного расследования было установлено, что хозяин квартиры, 1962 года рождения, уснул в кровати с непотушенной сигаретой. В результате загорелся матрас. Пенсионер чудом не погиб.
Мужчина проснулся и выкинул горящий матрас в окно, а горящие постельные принадлежности потушили пожарные. Проводится проверка. // фото unsplash.com