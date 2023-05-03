Обгоревшего мужчину привезли в БСМП

Утром 2 мая на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из БСМП поступило сообщение о госпитализации в отделение ИТАР мужчины 1974 года рождения.

Врачи диагностировали термический ожог пламенем нижних конечностей, спины, кистей 2-3-й степени на площади 40%. Мужчина находится в тяжелом состоянии, выяснить, как все произошло, нет возможности.

Известно лишь, что ожоги он получил в ночь на 2 мая. В больницу его забирали из квартиры в столице Карелии. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. // фото unsplash.com