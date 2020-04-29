Штраф просто так: как наказывают за торговлю «запрещенными» товарами

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил действие некоторых ограничений, введенных во время эпидемии коронавируса. В частности, по-прежнему не могут работать торговые точки, где продают товары, не вошедшие в список продуктов и предметов первой необходимости. Если быть точным, под запрет попадают магазины, у которых выручка от продажи жизненно необходимых товаров составляет менее 90 процентов. Согласно новому распоряжению, они смогут открыться только после майских праздников.

Как сообщили в пресс-службе правительства, за нарушение этой нормы индивидуальных предпринимателей ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица от могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч. Карельские чиновники строго блюдут соблюдение губернаторского распоряжения. Так, в Петрозаводске выявили магазин, торгующий рыболовными товарами. Проводится такая работа и в районах Карелии.

«Продолжаем мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники администрации обнаружили, что осуществляется торговля товарами, не включёнными в список товаров первой необходимости, и не соблюдаются нормативы по обработке поверхностей. Кроме этого, работники торговой организации не предпринимали никаких усилий для обеспечения социальной дистанции между посетителями. Материалы готовятся для передачи в суд», – писал в своем телеграм-канале глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Ясно, что власти «охотятся» на торговые точки, которые злостно нарушают меры по борьбе с распространением коронавируса. Однако к юридической чистоте этой охоты есть серьезные вопросы. Так, проверяющие не имеют возможности сразу узнать, сколько именно процентов выручки приходится на разрешенные товары, а сколько – на «запрещенные».

– Каждый орган контроля и надзора имеет свои полномочия. Выручка не может контролироваться органом муниципального контроля, а тем более правоохранительными органами. Она регистрируется в установленном порядке самим субъектом предпринимательской деятельности, и только он несет персональную ответственность за это, и он предоставляет эти сведения никак не муниципальному органу надзора.

– Я сегодня как уполномоченный считаю, что если у предпринимателя есть товары первой необходимости, то, соответственно, иными товарами он может торговать,

– говорит карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Как нам сообщили в полиции, получить данные о выручке правоохранители все же могут, но – только в рамках административной проверки, которая занимает несколько дней, а то и недель.

Отдельный вопрос – установленный предел выручки от разрешенных товаров: 90 процентов. Откуда взялась эта цифра? Почему 90, а не 85 или 70? Елена Гнетова заявила, что на федеральном уровне подобного норматива нет. Это признают в карельском правительстве. Портал «Петрозаводск говорит» отправил письменный запрос, чтобы понять логику норматива. Мы подчеркнули, что нас интересует, почему установлена именно такая граница. И вот что нам ответили.

– Показатель объёма выручки установлен на региональном уровне с целью ограничения работы в прежнем режиме тех, кто не реализует продовольственные товары и товары первой необходимости по установленному перечню. Вместе с тем, такие торговые объекты могут организовать работу дистанционном способом, в том числе с условием доставки.

На вопрос – почему 90 процентов, не больше и не меньше? – ответа мы не получили. Что-то нам подсказывает, что его попросту нет. Цифра взята с потолка.

А теперь самое главное. Распоряжение главы Карелии прямо противоречит распоряжению Правительства России. Вот что написано в федеральном нормативном акте, который был опубликован 27 марта.

«При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары».

В документе не сказано, что выручка товаров первой необходимости должна составлять 90 процентов, или 70 процентов, или хотя бы 30. Более того, из текста документа следует, что рыболовный магазин, кроме крючков продававший и антисептик, имел полное право работать в прежнем режиме.

Известный предприниматель Роман Гольцев уверен, что губернаторское распоряжение в части работы торговых точек нарушает законы логики и здравого смысла.

– А если выручка от разрешенных товаров составляет 89 процентов? Это нарушение или нет? Почему, вообще, один магазин должен работать, а второй не должен? – задается риторическими вопросами петрозаводский коммерсант.

Роман Гольцев удивляется и странной избирательности карельских властей. Так, абсолютно спокойно работают алкомаркеты. В перечне социально значимых продовольственных товаров спиртного вроде как нет. Почему же эти магазины никто не закрывает? Понятно, что там продают и продукты – молоко, колбасу, хлеб, – но живут алкомаркеты явно не за счет молока. Точно так же преспокойно функционируют некоторые магазины детских товаров, где большая часть ассортимента не имеет никакого отношения к одиозному перечню. 28 апреля губернатор открыл строительные гипермаркеты – и люди тут же ринулись в них. Причем не только за товарами для сада и огорода (официальное обоснование – старт дачного сезона), но и, например, за школьными принадлежностями.

Говоря откровенно, ограничительные меры, вводимые карельским правительством и губернатором Артуром Парфенчиковым, вообще, слабо дружат с логикой и здравым смыслом. Понятно желание властей не допустить распространения коронавируса. Однако выглядит это просто смешно. Не работают магазины музыкальных товаров, швейных принадлежностей, крепежа, посуды – но при этом открыты гипермаркеты и строительные магазины. Серьезно?!

Разумеется, чиновники не могут закрыть продуктовые магазины. Людям надо что-то есть. Но самый популярный музыкальный магазин за год принимает посетителей меньше, чем «Лента» – за неделю. И представителям органов власти стоило бы задаться простым вопросом: зачем запрещать работу маленьких торговых точек, если в полную силу работают крупные?

Ограничения на работу магазинов должны были закончиться 25 апреля, но их продлили сперва до 30 апреля, а теперь – до середины мая. Возможно, продлят и снова. По информации полиции, жалобы на торговые точки, торгующие «неразрешенными» товарами, поступают каждый день. Если факт работы подтверждается, правоохранители инициируют проверку, которая может занимать до месяца. Поэтому ни одного протокола на коммерсантов пока не составлено.

Елена Гнетова полагает, что если предпринимателей будут штрафовать, у них есть шанс оспаривать эти решения в суде. Собственно говоря, и само решение о штрафе будут принимать суд. Учитывая, что региональное распоряжение противоречит федеральному, служителю Фемиды придется выбирать, какая норма для него важнее.

Георгий Чентемиров