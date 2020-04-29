Кредитные карты Альфа-Банка получили уникальный дизайн

Альфа-Банк начал выпускать кредитные карты «100 дней без процентов» платежной системы Visa в ультрасовременном дизайне. У карты два «лица»: логотип платежной системы, а также номер карты, дата окончания срока действия, CVV2 и имя держателя расположены на одной стороне карты. На другой стороне — только логотип Альфа-Банка и EMV-чип. Это первая в России кредитная карта с таким дизайном.

Кредитная карта с платежными реквизитами на одной стороне — это не просто стильно и эксклюзивно. Это еще и безопасно, так как при платеже все данные легко скрываются от посторонних.

Чтобы получить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без процентов» с двумя лицевыми сторонами, достаточно заказать карту на странице, выбрав платежную систему Visa. Представитель банка привезет вам готовую карту в тот же день, либо на следующий, также можно заказать доставку карты в любое отделение банка.

С 14 апреля 2020 года в рамках программы «Кредитный карантин» все держатели кредитных карт, оплачивавшие кредиты без просрочек, на протяжении трех месяцев не будут выплачивать основную часть задолженности, только проценты. Льгота подключена автоматически, это значит, что ее уже получили несколько миллионов клиентов Альфа - Банка.

Все клиенты, оформившие кредитную карту с 14 апреля 2020 года, получат снижение первого минимального платежа по сумме основного долга до 3%. Если этот платеж поступит вовремя, следующий платеж банк снизит до 0%. Выплачивать основной долг этот месяц будет не нужно.

На правах рекламы. АО Альфа-Банк. Ген. лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.