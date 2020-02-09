Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

По прогнозу Карельского гидрометцентра, утром и днем 10 февраля в республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов до 22 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

В МЧС предупредили о том, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112, в случае пожара с мобильного телефона по номеру 101, со стационарного телефона 01», - напомнили в МЧС.