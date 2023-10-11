Шторм Патрик напомнил Петрозаводску его историю

7 и 8 октября сила ветра и воды двигала тонные камни, рушила набережную, срывала деревья. А ведь город Петрозаводск обязан своим рождением именно водной стихии.

В свое время река Лососинница имела суровый характер, и силой ее быстрого течения сверлили стволы пушек. Именно бурному характеру реки обязан своим рождением Петровского оружейного завода.

А Онежское озеро было удобно для транспортировки орудий на арену Северной войны. Петрозаводск из-за стихии воды знал даже наводнения, чему свидетельством служит наша «Ямка». Ведь это русло разлившейся в свое время Лососинницы, когда не было плотин и электростанций. Большинство петрозаводчан наивно воспринимают рельеф Ямки как искусственный. Но нет, это дело водной стихии. (Видео)