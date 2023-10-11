Перрон в стиле ретро появился на станции Хелюля

Ремонт платформы станции Хелюля в Сортавальском районе завершили. Перрон оформили в ретро-стиле, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На платформе установили табличку с названием станции, деревянный забор, фонари - все оформлено под старину.

Подход к станции тоже облагородили - вымостили дорожку, установили пандусы и лестницы. Теперь пассажиры смогут заряжать телефоны с помощью беспроводной зарядки прямо на перроне. // фото: Октябрьская железная дорога