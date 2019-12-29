Шторм надвигается на Карелию

МЧС опубликовало штормовое предупреждение. По словам сотрудников ведомства, погода в Карелии совсем скоро может измениться в худшую сторону.

"По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 1-2/12 от 28 декабря 2019 г.: во второй половине дня и вечером 29.12.2019 г., начиная с северных районов, с сохранением в течение суток 30.12.19 г. местами по Республике Карелия ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоёмов до 22 м/с. Вечером 29.12.2019 г. начиная северных районов, ночью и утром 30.12.2019 г. местами по ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег, метель, налипание мокрого снега",

- уточняется в информационном сообщении.

По словам сотрудников ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.