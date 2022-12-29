Шнекоротор выйдет на уборку улиц Петрозаводска этой зимой

Парк снегоуборочной техники кондопожского ДРСУ, ответственного за содержание дорог в Петрозаводске, пополнился.

В арсенале дорожников появился шнекоротор. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте глава города Владимир Любарский. Техника сейчас проходит обкатку на Сулажгорской улице.

Мэр отметил, что подобная техника давно не использовалась в столице Карелии при зимнем содержании дорог, несмотря на преимущества. Например, техника убирает снежные валы с обочин, которые образуются после прохода КДМ и грейдеров. Также шнекоротор можно использовать после выпадения осадков, погрузка снега в самосвал может быть фронтальной и боковой. Также техника может отбрасывать снежные валы в сторону, что позволяет экономить на вывозе снега. Применять технику можно в местах с широким газоном или лесополосой – например на Карельском и Лесном проспектах, Сулажгорской улице.

«Обкатка шнекоротора скоро завершится, в ближайшие дни он заработает в полную мощь», - подытожил глава города. // фото со страницы главы города ВК