Стал известен график работы ЗАГСа в Петрозаводске в праздники

Торжества на новогодних праздниках в петрозаводском ЗАГСе проводиться не будут. 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января отдел ЗАГСа будет отдыхать, сообщили в пресс-центре администрации города.

2, 5, 7 января с 10:00 до 15:00 будет вестись только государственная регистрация смерти.

Специалисты будут принимать посетителей в здании Дворца торжественных церемоний на улице Еремеева, 1. С 9 января отдел ЗАГСа будет работать по обычному расписанию. // фото «Петрозаводск говорит»