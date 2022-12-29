Проезд в пригородных поездах подорожает с нового года в Карелии

С 1 января тарифы на проезд в пригородных поездах по территориям четырех регионов изменятся, оповестили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Речь идет о Санкт-Петербурге и Ленобласти, Псковской области и Карелии.

В нашей республике стоимость проезда в поездах пригородного сообщения составит 32 рубля за первые десять километров не зависимо от дальности поездки и 3 рубля 23 копейки за каждый последующий километр после 10-го.

Стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц в качестве ручной клади составит 25% стоимости проезда взрослого пассажира.

Также перевозчик напомнил, что проезд для детей до 7 лет в поездах пригородного сообщения осуществляется без оформления проездного билета. // фото «Петрозаводск говорит»