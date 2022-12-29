В Карелии вручили награды росгвардейцам, участвовавшим в СВО

Двое сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе специальной военной операции, получили медали. Государственные награды силовикам вручили 29 декабря в правительстве Карелии.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, 2 сотрудников Росгвардии наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени»,

- сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подразделения, вверенные бойцам, выполнили поставленные боевые задачи, избежав потерь.

Начальник республиканского ведомства полковник полиции Николай Путилин и глава республики Артур Парфенчиков поблагодарили росгвардейцев за верность долгу, героизм и самоотдачу, пожелали успехов в службе, надежного семейного тыла и крепкого здоровья. // фото: пресс-служба правительства РК